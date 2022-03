UFC-vechter valt tegenstander na nederlaag aan op straat: ,,Je moet je bek houden over mijn kinderen”

Kickbokser Tavares vecht voor de wereldti­tel: ‘Eindelijk revanche nemen’

Luis Tavares staat op 19 maart tegenover Artem Vakhitov voor de wereldtitel Glory Light-Heavyweights. Het is voor de Nederlandse kickbokser de kans om revanche te nemen voor de nederlaag die hij negen jaar geleden tegen de Rus leed. De grote vraag is echter of het gevecht wel door kan gaan. Het is goed mogelijk dat de Rus Vakhitov geen toestemming krijgt om naar Hasselt af te reizen vanwege de oorlog in Oekraine.

7 maart