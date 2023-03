Wat een comeback! MMA-legende Jon Jones vernedert ‘pissige’ Ciryl Gane al na 124 tellen

De 35-jarige Jones, na een decennium onbetwiste dominantie in het lichtzwaargewicht, keerde na drie jaar terug in de ring. Hij wordt door velen gezien als een van de beste MMA-vechters aller tijden, maar door zijn duistere kant was het de laatste jaren niet meer tot gevechten gekomen. Jones stond door onder meer drugsproblemen, rijden onder invloed, huiselijk geweld én dopinggebruik vooral in de rechtszaal in plaats van in de ring.

,,Ik heb keihard gewerkt de laatste tijd", zei Jones. ,,Er waren veel haters die dachten dat ik nooit meer terug zou komen, maar ik ben trouw gebleven aan mijn doel en mijn ambitie. Ik was ervan overtuigd dat als ik Gane zou verslaan, maar dat het zo gemakkelijk zou gaan...” Na de partij deed Jones nog een geitje na, een verwijzing naar GOAT (Greatest Of All Time). ,,Oh, nog één ding: bèèèh!”

De wereldtitel bij de zwaargewichten was vrij nadat de geboren Kameroener Francis Ngannou had besloten de UFC te verlaten. Jones was eerder wereldkampioen in het lichtzwaargewicht en is nu de achtste vechter in de UFC-geschiedenis die in twee verschillende klasses de titel pakte. In het lichtzwaargewicht had de Amerikaan elf keer met succes zijn wereldtitel verdedigd, voordat hij in 2020 besloot tijdelijk afstand te nemen van de sport. Dit was weer zijn eerste gevecht sindsdien.