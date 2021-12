YouTube-ster Jake Paul slaat ex-UFC-kampioen Tyron Woodley knock-out

YouTube-ster Jake Paul heeft op spectaculaire wijze het gevecht met Tyron Woodley gewonnen. De 24-jarige Amerikaan sloeg in de Amelie Arane in Tampa (Florida) in de zesde ronde voormalig UFC-kampioen Tyron Woodley knock-out.

Het was voor de tweede keer dat de 24-jarige Paul met zijn 39-jarige landgenoot het gevecht aanging. Eerder dit jaar in augustus werd hij nipt door de jury als winnaar uitgeroepen. Woodley was er daarom op gebrand om revanche te nemen.

In die missie slaagde de voormalig wereldkampioen in het weltergewichtgewicht niet. In de zesde ronde sloeg Paul hem met een rechtse directe tegen het canvas, waarna Woodley uitgeteld bleef liggen. Het kwam als een donderslag bij heldere hemel in een gevecht dat tot dusver vrij tam was verlopen, waardoor er zelfs al boegeroep klonk door de zaal.

,,Dit is het echte leven, ik beloofde al dat ik hem tot moes zou slaan”, schreeuwde een euforische Paul tijdens het interview in de ring. ,,Het was een zwaar gevecht en er druppelde bloed in mijn gezicht. Maar ik wist dat die ene stoot zou komen, daar was ik de hele wedstrijd op aan het azen.”

,,Dit is het mooiste moment van mijn leven. Aan iedereen die het tegen me op durft te nemen: ik ben er klaar voor, elke dag, elke plaats en elk moment.”

Paul had het vandaag in Florida eigenlijk moeten opnemen tegen Tommy Fury. De broer van zwaargewichtkampioen Tyson Fury haakte echter af met een gebroken rib en een borstontsteking, waarna Woodley naar voren werd geschoven als vervanger.

Volledig scherm Jake Paul slaat in de zesde ronde Tyron Woodley knock-out. © AFP

Volledig scherm Jake Paul (l) haalt uit in zijn eerdere gevecht met Tyron Woodley. © AFP