10 miljoen euro extra voor Kempenbaan West in Veldhoven

VELDHOVEN - Een historische raadsvergadering dinsdagavond in Veldhoven. Niet vanwege de – weliswaar interessante – inhoud, wel omdat de vergadering volledig digitaal plaatsvond. De uitkomst? Meer krediet voor de Kempenbaan West en veel zorgen over de financiële positie van de gemeente.

Klokslag half acht logden alle Veldhovense raadsleden in om de digitale raadsvergadering in gang te zetten. De eerste die ooit in Veldhoven plaatsvond. Het is een uit nood geboren vergadervorm. Door de coronacrisis is vergaderen in de raadszaal onverantwoord. Een vorige week door de Eerste Kamer aangenomen spoedwet maakte digitale besluitvorming mogelijk.

Dat was net op tijd voor een belangrijke Veldhovense vergadering. Het college van Veldhoven vroeg de raad bijna 10 miljoen euro extra vrij te maken voor de Kempenbaan West. Dat extra krediet is nodig voor een project dat al gestart is. De weg wordt verbreed en aangesloten op de A67.

Het project werd in 2016 al aanbesteed, maar kwam stil te liggen door onduidelijkheid over Nederlandse stikstofwetgeving. Sindsdien veranderde prijzen, aangepaste bouwnormen en een reeds opgesoupeerd financieel reservepotje maakten dat meer geld nodig is. Daar komt onder meer nog bij dat de gemeente een extra tunneltje wil aanleggen onder de Moormanlaan, zodat die weg niet wordt onderbroken door het nieuwe viaduct over de A67.

‘Stel uit wat uitgesteld kan worden’

Veldhoven moet dus opnieuw diep in de buidel tasten terwijl de druk op de gemeentefinanciën al groot is. Daar komt nog bij dat de coronacrisis voor de gemeente mogelijk negatieve financiële gevolgen zal hebben. Marionne van Dongen (CDA) riep net als veel anderen op tot financiële terughoudendheid. ,,Het feest voor Veldhoven 100 jaar? Stop maar. Plannen voor gratis parkeren? Dat gaat niet lukken met ondernemers die niets kunnen bijdragen. Geen CityFest, geen kermis”, somde Van Dongen op. ,,Stel uit wat uitgesteld kan worden, in het belang van de toekomst van Veldhoven.”

Ondanks die ferme woorden, stemde fractievoorzitter Van Dongen toch tegen een amendement om de tunnel onder de Moormanlaan te schrappen. Dat amendement werd ingediend door D66, Lokaal Liberaal en coalitiepartij PvdA. De reden? Het is een onverantwoorde uitgave. De tunnel moet acht ton gaan kosten.

Maar behalve de indieners was iedereen tegen het amendement. Het tunneltje moet ook zorgen voor een veilige doorgang voor fietsers, zo klonk het meermaals. Het verworpen amendement was reden voor D66 en Lokaal Liberaal om tegen de kredietaanvraag te stemmen. Die werd desondanks met ruime meerderheid aangenomen.