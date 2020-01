100 op een Hoop zoekt Veldhovens talent

VELDHOVEN - Een theatershow in De Schalm met de naam ‘100 op een Hoop’ is in maart 2021 de aftrap van de viering van het honderdjarig bestaan van de gemeente Veldhoven. Talent kan zich nog aanmelden.

Organisator ‘Het concert van de Eeuw’ zet de schouders onder de productie waarbij Veldhovense talenten op het podium komen. In de voorstelling wordt het verhaal over Veldhoven verteld, opgeknipt in een aantal tijdsblokken. Met onder meer tekst, zang, dans, muziek, cabaret en humor wordt het publiek vermaakt met een eeuw Veldhoven.

Artistiek leider Peter van Aar gaat de voorstelling vormgeven, schrijven en regisseren. Hij vindt 100 op een Hoop een bijzondere uitdaging. ,,We gaan bij het creëren van deze voorstelling omgekeerd te werk. Eerst gaan we op zoek naar al het podiumtalent dat Veldhoven rijk is. Naar mensen die prachtige dingen maken. Denk aan acteurs, zangers, dansers, muzikanten, orkesten, cabaretiers en dj’s. Daarna zetten we de show in elkaar. Die dynamiek en samenwerking maken het heel mooi.”

Van Aar heeft alle vertrouwen in het eindresultaat. ,,Het wordt een voorstelling die je maar eens in de honderd jaar kunt maken en meemaken. Uitbundig belevenis-theater, gelardeerd met Veldhovense historie, humor en ontroering. Het wordt geproduceerd door een team van creatieve professionals. Dat moet ook, want de lat ligt hoog.”