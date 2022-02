100ste leerling voor democratische school DOE040 in Veldhoven; ‘Bij 150ste weer een nieuwe school openen’

VELDHOVEN - In 2017 begon de democratische school DOE040 in Veldhoven met 55 leerlingen. Dinsdag vierde de school de komst van haar 100ste leerling. Leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 21 jaar van alle niveaus mogen hier zelf hun leerprogramma bepalen.

Leerlingen die dat willen kunnen er hun diploma behalen via een staatsexamen. Op de school zijn naast een studieruimte onder meer een werkplaats en een atelier, een theater en een kinderboerderij.

De dertienjarige Myrthe Limpens uit Eindhoven stapte een paar weken geleden over van de derde klas van het Eckartcollege naar DOE040 en werd daarmee een van de 100 leerlingen tussen de 4 en 21 jaar op de democratische school. ,,Het reguliere onderwijs paste nooit echt goed bij mij. Ik wilde gewoon in mijn eigen tempo en op mijn eigen niveau mijn ding doen, hier kan dat. Ik hoorde begin dit jaar van deze school toen ik thuis zat van school en dit leek me wel wat.”

Overprikkeld

Myrthes ouders Erwin Limpens en Dionne Neilen overwogen al tijdens haar lagere schooltijd een overstap naar de democratische school, maar dat konden ze zich toen nog niet veroorloven. Neilen: ,,Ze liep al op de basisschool vast omdat het niet snel genoeg voor haar ging. En nu gebeurt hetzelfde weer. Dat heeft bij haar als resultaat dat ze zich gaat vervelen en snel overprikkeld raakt. Daardoor wordt ze zo vermoeid dat ze niet meer naar school kan.”

Myrthe: ,,Het is wennen. Omdat het zo vrij is en er zoveel mensen zijn, is het heel erg druk, maar het gaat steeds beter. Ik ben nu vooral zelf aan het studeren en dat werkt goed voor me. Ik volg ook wat lessen. Ik wil graag mijn vwo-diploma halen. Wanneer weet ik nog niet.” Vanwege haar hoogbegaafdheid sloeg ze op de basisschool een klas over. Directeur Jacqueline Van Ewijk: ,,Myrthe is toen ze hier kwam ook meteen in de organisatie gestapt. Ze is secretaris van de schoolkring, actief bij de Lego League en lid van de mediation circle op school.”

150 leerlingen

Bij de start van DOE040 stelde Van Ewijk zich ten doel om tien democratische scholen in de regio te realiseren. Drie daarvan zijn nu gerealiseerd. Vanuit de Veldhovense school zijn de zelfstandige scholen Los in Deurne en De Tijd en Ruimte in Den Bosch ontstaan. Het doel van de school qua leerlingenaantal is 150. ,,Bij 150 leerlingen is het dan de bedoeling om weer een nieuwe school te openen.”

Subsidie

De directrice zou graag zien dat ouders in de toekomst niet zelf hoeven te betalen voor de school, maar om in aanmerking te komen voor subsidie gelden nu nog pedagogische voorwaarden. ,,Wij willen met een aantal andere onderwijsorganisaties dat die voorwaarden losgekoppeld worden van de subsidie. Net als de scheiding van kerk en Staat zou er ook een scheiding van pedagogiek en Staat moeten zijn.”

Daarnaast heeft de school nog steeds de wens om woningen bij het schoolgebouw te realiseren. Die plannen stonden even in de ijskast, maar zijn daar nu weer uitgehaald. De school voert daar gesprekken met financier Arjen de Koning over.