114 mensen houden hun baan: failliet taxibedrijf Van Gerwen maakt doorstart

Iet hangt het slagersmes aan de wilgen: slagerij Laureijs draagt het stokje over

11 februari VELDHOVEN - Na veertig jaar stopt Iet Laureijs met de keurslagerij die haar naam draagt. Op 29 februari is haar laatste werkdag in de zaak aan de Kromstraat. Oerlenaar Martijn Truijen is haar opvolger.