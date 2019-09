14-jarig meisje mishandeld door leeftijdsgenoten tijdens Cityfest in Veldhoven

Politie Veldhoven brengt verdwaalde dame naar kapsalon: ‘Ze stond al uren te wachten en was erg verdrietig’

12:43 VELDHOVEN - De politie van Veldhoven wordt dit weekend overspoeld met warme reacties op een verhaal over een oudere dame die even niet meer wist hoe ze bij haar favoriete kapsalon kwam. ,,Mevrouw was erg verdrietig, want zondag heeft ze een bruiloft van haar neef en ze wil er graag op en top uitzien.”