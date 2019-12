150 ‘illegale’ honden in Veldhoven, eigenaren moeten nog belasting betalen

Eind september belden medewerkers van bureau LEGITIEM uit Velp aan bij Veldhovenaren. Of er een hond binnen zat? En of daar dan wel belasting voor betaald werd? Circa 150 keer was het antwoord op de eerste vraag ‘ja’, terwijl op de tweede een besmuikt ‘nee’ klonk.

Vorige maand had de PvdA schriftelijk vragen gesteld over honden in Veldhoven. Aanleiding was een meermaals ondertekende brief van een Veldhovense over onder meer de overmaat aan hondenpoep in Veldhoven.

Ook ging het in de brief over stinkende uitlaatveldjes, te weinig hondenpoepbakken en onvoldoende handhaving op niet opruimen van hondendrollen. Wat is eigenlijk de ‘opbrengst’ van de recente controle op hondenbezit, wilde de PvdA weten. En wat gebeurt er met al het geld dat in kas komt dankzij de hondenbelasting?

89 euro

De opbrengst van alle hondenbelasting gaat naar ‘voorzieningen voor honden zoals het onderhouden van uitlaattreintjes, uitgifte hondenpenningen en handhaving/toezicht’, schrijft de gemeente. Voor 2019 heeft de gemeente 377.000 euro begroot om al die taken uit te voeren.