23 extra ambtenaren in Veldhoven: ‘We willen niet over ons graf heen regeren’

VELDHOVEN - Veldhoven wil de eigen organisatie met 23 voltijdsbanen (fte) laten groeien om alle taken te kunnen blijven uitvoeren. Inwoners van de gemeente zijn komend jaar weliswaar meer geld kwijt aan lokale lasten, maar de gemeente blijft ondanks die stijging relatief goedkoop om in te wonen.

Een en ander blijkt uit de nieuwe gemeentelijke begroting voor 2022, die dinsdagmiddag werd gepresenteerd. Uit dat financiële stuk, dat nog wel aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd, blijkt dat een gemiddeld gezin volgend jaar 54,14 euro meer aan lokale lasten betaalt dan dit jaar.

Quote ,,We hebben op alle terreinen behoorlijk wat bereikt.” Jeroen Rooijakkers, wethouder financiën Veldhoven

Een deel van die stijging wordt veroorzaakt door de jaarlijkse 5 procent extra verhoging van het tarief voor de onroerendezaakbelasting (ozb), die vorig jaar al door een meerderheid van de raad werd vastgelegd. In het jaarlijkse overzicht van COELO, het instituut dat de woonlasten in alle gemeenten op een rijtje zet, stond Veldhoven dit jaar op plaats 68 van de goedkoopste gemeenten van Nederland. Welke plaats de gemeente volgend jaar inneemt, is pas bekend als landelijk alle prijsstijgingen bekend zijn.

Niet ontevreden

Wethouder Jeroen Rooijakkers (financiën) is zelf 'zeker niet ontevreden’ over de laatste begroting van coalitiepartijen VVD, GBV en PvdA voor de verkiezingen. ,,We hebben op alle terreinen behoorlijk wat bereikt.” Als voorbeelden noemt hij de aanpak van de Kempenbaan-West en het nieuwe zwembad in aanbouw, maar ook de hoge klanttevredenheid die Veldhoven op welzijnsgebied scoort.

Ook het Veldhovense voornemen om versneld flink meer woningen te bouwen, begint volgens het college steeds meer vorm te krijgen. Werden er vorig jaar nog 'slechts’ 159 nieuwe woningen opgeleverd, dit jaar zijn er dat ruim 300, volgend jaar ruim 400 en in 2023 ongeveer 900.

Houdt niet echt over

Het Veldhovense ambtenarenkorps groeit met 23 voltijdsbanen, zo stellen burgemeester en wethouders nu voor. Aanvankelijk was sprake van een toename van 30 fte, maar dat aantal is naar beneden bijgesteld. Met de voorgestelde 23 fte kan Veldhoven volgens Rooijakkers alle wettelijke taken weliswaar uitvoeren, maar houdt het niet echt over.

Uit een inventarisatie blijkt namelijk dat er eigenlijk ongeveer 50 fte's nodig zijn om de ‘huidige taken op de huidige manier’ te kunnen uitvoeren. ,,Maar zover willen we nu niet gaan, daarmee zouden we ook over ons graf heen regeren", vindt Rooijakkers. De komende tijd wordt bekeken of er eventueel alternatieven zijn om de organisatie toch niet zo sterk te laten groeien. Die analyse wordt straks aan het nieuwe gemeentebestuur meegegeven.

De begroting voor 2022 sluit met een positief saldo van 228.000 euro. In 2023 is dat 15.000 euro en in 2024 124.000 euro. IN 2025 duikt Veldhoven met ruim 1 miljoen euro in de rode cijfers, zo is nu de verwachting. ,,Maar dat is geen bedrag dat niet te overzien is.”