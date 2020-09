30 miljoen voor Kempenbaan Oost

Veldhovenaren konden donderdagavond digitaal in de auto stappen en rondrijden op de Kempenbaan Oost van de toekomst. Die weg wordt binnenkort flink aangepakt. Dat het een simulatie betrof, was direct duidelijk. Het digitale autootje reed namelijk vlug door.

En dat is nu net al jaren het probleem op de Veldhovense Kempenbaan. Doorrijden gaat er doorgaans niet. Het is er te druk. Dat was althans zo toen corona voor de meeste mensen nog enkel refereerde aan een Mexicaans biertje. De laatste maanden is het er aanmerkelijk minder druk.

Om de drukte van voor - en vermoedelijk na - corona te lijf te gaan sloot de gemeente Veldhoven eind 2018 een deal met het ministerie van infrastructuur, de Provincie, Eindhoven en chipmachinefabrikant ASML. Samen investeren ze ongeveer 50 miljoen euro om de bereikbaarheid van met name bedrijventerrein De Run te verbeteren. 30 miljoen wordt besteed aan het verbouwen van de Kempenbaan Oost.

Extra lus naar De Run 1000

Hoe die verbouwing eruit gaat zien, was donderdagavond op een groot scherm te volgen. Een denkbeeldige auto reed digitaal over de nieuwe Kempenbaan en omringende wegen. Zo reed het digitale autootje van noord naar zuid over de N2. Bij de afslag richting De Run was ineens een extra weg zichtbaar. Een speciale nieuw aan te leggen lus leidt het verkeer direct naar De Run 1000. De gemeente verwacht dat ASML in dat gebied nog flink gaat uitbreiden in de toekomst. Vanaf de nieuwe lus kunnen automobilisten ook terug naar waar ze vandaan kwamen, de N2 richting het noorden op.

Het digitale autootje reed ook vanuit Eindhoven over de Karel de Grotelaan naar Veldhoven. Die Eindhovense weg wordt in de richting van Veldhoven aan het eind verbreed naar zes stroken voor het knooppunt met de A2 en N2. Vanaf het viaduct verandert de Karel de Grotelaan in de Kempenbaan. Die Veldhovense weg gaat aan de oostkant van twee naar drie rijbanen.

Ministation

De grootste verandering vindt misschien wel plaats bij het busstation even verderop. Daar komt een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers van zes meter diep. Een ministation, volgens de Veldhovense projectleider. Onderaan het station kunnen mensen hun fiets neerzetten en via trap of lift naar boven om richting De Run of bus te gaan.

Op dit moment wordt eerst de aansluiting van de Kempenbaan West op de A67 en nieuwe N69 gerealiseerd. Als dat knooppunt klaar is, wordt het westelijk deel van de Kempenbaan verbreed. Pas daarna is de Kempenbaan Oost aan de beurt. Naar verwachting is die laatste weg in 2023 helemaal af. De eerste werkzaamheden beginnen volgend jaar. De bestemmingsplannen en het ontwerp liggen nu ter inzage.