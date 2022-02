300 kilometer op bedevaart door het Brabantse landschap

Op 1 juli vorig jaar verkocht Jan Groenen zijn bedrijf. Nog dezelfde dag richtte de Veldhovenaar de Stichting Camino Brabant op.

Het drukke bestaan als directeur van een eigen bedrijf wisselde hij af met wandelingen om zijn hoofd leeg te maken. In 2020 liep hij al eens een deel van de Camino, de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. ,,Toen dacht ik: waarom doen we zoiets niet hier in Noord-Brabant? Ik wilde wel dezelfde beleving hebben met bewegwijzering, stempels en kapelletjes.”

Quote Het zijn mooie en niet te drukke routes, zoveel mogelijk door de natuur. In steden proberen we deels door parken te lopen Jan Groenen, Stichting Camino Brabant

Met zijn wandelmaten Jacco van der Net en Marco Paulussen vormt hij het bestuur van de stichting. De in totaal dertien routes van gemiddeld 23 kilometer lang zijn nagenoeg klaar. Groenen: ,,Voordat we een route naar onze wens hebben, is die zo’n vijf keer gelopen. Het zijn mooie en niet te drukke routes, zoveel mogelijk door de natuur. In steden proberen we deels door parken te lopen. De totale lengte van de routes is 300 kilometer. Naar schatting gaat de helft daarvan over onverharde wegen en paden.”

Provinciekleuren in bewegwijzering

Het gros van de routes is nu al te lopen via stickers en plaatjes op paaltjes. Met een pijl en St. Jacobsschelp in wit op een rode achtergrond komen de provinciekleuren in de bewegwijzering terug. Route R01 begint bij de St. Jan in Den Bosch, die ook het eindpunt is van route R13.

Elke route kent een begin- en eindpunt waar iets te eten en drinken is en de mogelijkheid om er te overnachten. Halverwege de routes is steeds een rustpunt. Op de site caminobrabant.nl zijn de routes al te zien, met suggesties om onderweg te overnachten.

Stempelen bij kapelletjes en horeca

De routes voeren de wandelaars langs ruim veertig kapelletjes. ,,Het zijn bijna allemaal Mariakapelletjes, zoals die in de St. Jan in Den Bosch”, zegt Van der Net, die de routes Wintelre-Oisterwijk en Eindhoven-Veldhoven door het Dommeldal tot de mooiste rekent. In elke kapel kan worden gestempeld, net als in een aantal horecagelegenheden.

Quote Elke route telt minimaal twee kapelle­tjes Jan Groenen, Stichting Camino Brabant

In het stempelboekje is ruimte voor zes stempels per dag. ,,Elke route telt minimaal twee kapelletjes. De stempel bevat een afbeelding van de kapel of het Mariabeeldje", aldus Groenen.

Groenen: ,,De kapel in Zandoerle vormt een uitzondering. Daarin komt een stempel met het wapen van Zandoerle.”

Vrijwilligers

Er heeft zich al een aantal vrijwilligers gemeld die de routes gaan onderhouden. Groenen: ,,Zij controleren periodiek of de bewegwijzering nog volledig is en of er geen stempels zijn verdwenen. Hiervoor kunnen we nog wel enkele vrijwilligers gebruiken.”

Donatie

Er zijn er al mensen zo enthousiast over zijn initiatief dat ze een donatie hebben gedaan via de website. ,,Er zijn veel kosten mee gemoeid. Denk aan de website, stempelboekjes, emblemen, stickers, stempels en paaltjes. Ook moeten we ervoor zorgen dat de routes intact blijven.”

Wie de stichting een warm hart toedraagt, kan een donatie doen via de website. Hier zijn vanaf 1 april ook de stempelboekjes te bestellen. Die kosten 20 euro per stuk, inclusief een gpx-bestand van de routes en een embleem van de Camino Brabant om op een rugzak of jas te bevestigen.

Ook fietsen in de toekomst

De stichting wil in 2023 de Camino Brabant fietsklaar maken. Daarvoor moeten dan nog delen van routes worden herzien.