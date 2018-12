50 miljoen voor bereikbaarheid De Run en ASML in Veldhoven

VELDHOVEN - Chipmachinefabrikant ASML investeert samen met de overheid tussen 45 en 50 miljoen euro in het beter bereikbaar maken van bedrijventerrein De Run in Veldhoven.

Bedrijventerrein De Run in Veldhoven, en dan met name de Kempenbaan, is een verschrikking voor menig automobilist. Elke dag staat het er muurvast vol werknemers van ASML en andere automobilisten die van, of naar, De Run reizen. Een samenwerking tussen ASML en verschillende overheden, gepaard met een forse investering, moet daar verandering in brengen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bedacht samen met Eindhoven, Veldhoven, de Provincie en ASML een heel pakket aan maatregelen. Samen investeren zij evenredig 45 tot 50 miljoen euro.

Zo komen er grote parkeerplaatsen vanwaar bedrijfsbussen richting De Run pendelen, worden fietspaden verbeterd en komt er een speciale busverbinding vanaf het centraal station in Eindhoven. Busmaatschappij Hermes laat per januari voor minimaal zes maanden tijdens de spits 4 tot 6 bussen extra rechtstreeks naar De Run rijden vanaf Eindhoven centraal.

Bedrijfsbussen

Verder worden op verschillende plekken zogeheten park and ride (P+R) plaatsen ingericht. ASML gaat een vervoerder contracteren. Die vervoerder gaat vanaf de bestaande P+R in Meerhoven geparkeerde werknemers naar De Run pendelen. Die bedrijfsbussen mogen gebruikmaken van bestaande busbanen. Op de P+R en op het station in Eindhoven komen deelfietsen te staan.

Ook vanaf de Automotive Campus in Helmond moet een dergelijke shuttleverbinding tot stand komen, die zal gaan rijden over de vluchtstrook op de A270. Verder wordt onderzocht of ook vanaf het noorden van Eindhoven bedrijfsbussen kunnen gaan rijden. Son, Sint-Oedenrode en Veghel worden gezien als mogelijke locatie waar een opstapplek gerealiseerd kan worden.

Verschillende fietsroutes richting De Run worden opgewaardeerd via betere bewegwijzering. In 2020 start de aanleg van een snelfietsroute tussen de Genneper Parken, High Tech Campus en De Run. In datzelfde jaar moet nog een P+R verrijzen bij de Genneper Parken. Deze snelfietsroute wordt in de toekomst ook gezien als mogelijk tracé voor autonoom rijdende shuttles.

Kempenbaan

De plannen moeten onder meer zorgen dat de Kempenbaan in Veldhoven minder belast wordt. Die weg staat nu dagelijks compleet vast door al het verkeer. Door werknemers van ASML – en eventueel andere bedrijven op De Run – (gedeeltelijk) met de fiets of het openbaar vervoer te laten komen, wordt het automatisch minder druk op de Kempenbaan, is het idee.

De herindeling van de Kempenbaan-Oost in Veldhoven valt ook onder de plannen. Die weg wordt echter pas onder handen genomen nadat de Kempenbaan-West is aangesloten op de A67 en de nieuwe N69 (Westparallel). Die aansluiting vergt een investering van 40 miljoen euro door Veldhoven en de Provincie en staat los van de vandaag gepresenteerde plannen.

Maandagmiddag heeft minister Cora van Nieuwenhuizen een intentieverklaring getekend om alle plannen uit te voeren. Dat deed zij samen met ASML-topman Frits van Hout, burgemeester van Veldhoven Marcel Delhez, wethouder van Eindhoven Monique List en gedeputeerde Christophe van der Maat.