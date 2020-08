75 jaar na de bevrijding is buurtvereniging De Dreef in Veldhoven nog springlevend

De ouders van Cees Verspaandonk (88) werden in 1945 meteen lid. Samen met Annie van Gompel en Jacqueline Peters is hij het langst lid. ,,Gezelligheid is het doel met het jaarlijkse buurtfeest als hoogtepunt”, zegt Verspaandonk over de buurtvereniging. Gaandeweg werd de buurtvereniging uitgebreid met zes omliggende straten. ,,Ruim 90 huizen zijn nu lid. We hebben meer dan 250 leden van jong tot oud”, weet bestuurslid Nicole van Lierop.

Naast een buurtfeest en jaarvergadering staan er onder meer kaarten, kienen en een wijn- of whiskeyproeverij op de agenda. Vanwege de vergrijzing is de jaarlijkse fietstocht enkele jaren geleden vervangen door een vakantieborrel. Het jaarlijkse buurtfeest op het veldje in de Kleine Dreef is het meest populair. Vroeger werden door leden zelfgemaakte liedjes gezongen en stukjes gemaakt en voorgedragen. ,,Tegenwoordig is het een gezellig samenzijn met de nadruk op buurten”, zegt Verspaandonk. In tegenstelling tot vroeger trekt de jaarvergadering de minste belangstelling. Het echtpaar Verspaandonk slaat echter geen editie over. ,,Vroeger was het een feestavond voor ons. We gingen zat naar huis”, herinnert Cees’ echtgenote Nelly zich nog. Jarenlang was de buurtvereniging met carnaval een geduchte tegenstander van CV De Brassers. Het deelnemen met een wagen aan de optocht werd later vervangen door een loopgroep. Sinds een jaar of 15 gebeurt dat ook niet meer.