76 nieuwe huurwoningen in Veldhoven erbij

Zwaar vuurwerk gevonden onder bed van verdachte (18) in Veldhoven

19 november VELDHOVEN - De politie heeft eerder deze week een grote hoeveelheid knalvuurwerk aangetroffen in een woning aan de Aerdmennekesbaan in Veldhoven. Het spul lag verstopt onder het bed en in de kledingkast van een 18-jarige man.