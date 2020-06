8000 kinderen in de regio maken technisch insect van ASML

Het is een technisch insect, een knutselwerkje cadeau gedaan door ASML in het kader van de Dutch Technology Week (DTW) aan de bovenbouw van basisscholen.



Volgens techniek promotor Inge Wouters van ASML is het idee ontstaan om toch nog iets praktisch toe te voegen aan de DTW. „Andere jaren staan we op de Night of the Nerds en andere DTW-activiteiten om samen met de jeugd met techniek te werken. Nu dit vanwege de coronacrisis niet kan willen we ze op school of thuis aan het werk zetten. We dachten een paar honderd pakketjes te moeten versturen, maar binnen een uur hadden we 1150 aanmeldingen. Intussen staat de teller op 6400 en we rekenen erop dat het er 8000 worden.”