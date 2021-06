96 appartementen op plek Zuidzorg-kantoor in Veldhoven

Hervorming brandweer nog geen gelopen race: ‘Als je de Europese lijn volgt, wordt ons hele stelsel onbetaal­baar’

9 juni EINDHOVEN - Het is een vraag die de brandweer nu al enkele jaren in zijn greep houdt: moet de vrijwillige brandweer minder taken krijgen dan de beroepsbrandweer? En als dat gebeurt, haken dan niet veel vrijwillige brandweerlieden af? Dat laatste lijkt in Zuidoost-Brabant mee te vallen, verwacht Kevin Wolters.