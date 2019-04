Aanrijding op A2 bij Veldhoven, rechterrijstrook weer open

Lintjes Het regent weer lintjes in Veldhoven: elf stuks

27 april VELDHOVEN - Het regent vrijdag weer lintjes in Veldhoven. Mensen die zich jarenlang hebben ingezet voor een sportclub of hobbyvereniging krijgen een lintje van de burgemeester. Ook veel mantelzorgers krijgen de waardering die ze verdienen. Zelfs in Den Haag is een Veldhovenaar onderscheiden, door minister van Defensie Ank Bijleveld.