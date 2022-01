Aantal buurtbewoners pleit voor autoluwe Van Hoofflaan in Veldhoven: ‘Noodzaak nu groter dan ooit’

VELDHOVEN - De Burgemeester Van Hoofflaan in Veldhoven moet autoluw worden. Dat zou betekenen dat doorgaand verkeer in de toekomst een andere route richting het centrum moet kiezen.

Dat voorstel legt een aantal buurtbewoners binnenkort voor aan de Veldhovense politiek. Dat gebeurt in de vorm van een zogenoemd burgerinitiatief. Zo'n idee of suggestie kan op de agenda van de gemeenteraad worden gezet als het ondersteund wordt door minimaal 60 Veldhovenaren. In dit geval komt het idee voort uit een enquête die in augustus 2020 aan buurtbewoners is voorgelegd, vertelt Joep Roijers, samen met zijn buurman Jac Geominy de drijvende kracht achter het burgerinitiatief.

Quote De een ziet het meer zitten dan de ander, maar veel hangt natuurlijk af van de nadere uitwerking. Joep Roijers, mede-indiener Burgerinitiatief Autoluwe Stedelijke As Veldhoven

Die enquête was in eerste instantie bedoeld om bij omwonenden de meningen te peilen over het plan voor de bouw van vier appartementencomplexen op de hoek van de Bossebaan en de Burgemeester Van Hoofflaan, op de plek waar nu nog de voormalige Rabobank en TNT-complex staan. Met name de hoogte van de hoogste woontoren - 38 meter - stuitte op veel bezwaren vanuit de buurt. ,,Maar het was niet alleen de toren die veel buurtbewoners zorgen baarde, maar ook de leefbaarheid", vertelt Roijers, die zelf aan de Begijnstraat woont.

Fietsvriendelijker

Een autoluwe ‘Stedelijke As’- te beginnen met de Van Hoofflaan - zou die leefbaarheid aanzienlijk kunnen verbeteren, zo is nu de gedachte. Tegelijkertijd zou die weg veel fietsvriendelijker en bovendien met veel meer groen moeten worden ingericht. ,,Het idee is niet helemaal nieuw, in het verleden is er al eens eerder over gesproken", weet Roijers.

,,Het past ook in veel van de plannen en visies die Veldhoven voor de toekomst heeft. Ik zou zeggen: met het oog op de plannen om het Citycentrum en omgeving de komende jaren verder te verdichten - met dus meer woningen - is de noodzaak nu groter dan ooit.”

Voor het doorgaand verkeer dat nu nog volop gebruikmaakt van de Van Hoofflaan, zijn volgens de Veldhovenaar genoeg eenvoudige alternatieven te verzinnen. Als voorbeeld noemt hij het verkeer dat komende vanaf de Van Hoofflaan linksaf de Bossebaan oprijdt. ,,Die auto's kunnen net zo goed via de Abdijlaan en Sterrenlaan rijden.”

Bereikbaar blijven

Het weren van doorgaand verkeer moet overigens niet op zichzelf staan, zo vinden de initiatiefnemers. Zo zou er naast een goede fietsverbinding in elk geval ook een vorm van hoogwaardig openbaar vervoer moeten komen. Verder moet het Citycentrum wel bereikbaar blijven voor autoverkeer, maar zouden de wegen wel bij dat winkelhart moeten eindigen. Ook moeten de ondernemers van zowel het Citycentrum als de Van Hoofflaan bij de plannen betrokken worden.

Wat die ondernemers van de ideeën vínden, weet Roijers slechts gedeeltelijk. ,,Ik heb er een aantal gesproken. De een ziet het meer zitten dan de ander, maar veel hangt natuurlijk af van de nadere uitwerking.” Het burgerinitiatief wordt dinsdagavond voor het eerst besproken door de Veldhovense gemeenteraad.