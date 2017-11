Aarts Transport verhuist na eeuw van Eindhoven naar Veldhoven

Het is hemelsbreed maar 600 tot 700 meter van de grens met Eindhoven. De kleine stap naar Veldhoven betekent niettemin gevoelsmatig een grote overgang voor Helène Aarts. Zij steekt haar vinger op na de vraag of het voor de directie van Aarts Transport moeilijk is om na meer dan een eeuw Eindhoven te verlaten. ,,Ik ben van school af begonnen in het bedrijf, toen nog op de Mecklenburgstraat. Onze vestigingsplaats is altijd Eindhoven geweest. Voor mij speelt er wel gevoel mee. Ik denk dat ik er wel een traantje om zal laten." Ze zegt er onmiddellijk bij dat het bedrijf er op vooruit gaat op de nieuwe locatie op bedrijventerrein De Run. Haar zoon John Steenmetz wijst er op dat de ruimte er 3,5 keer zo groot is als op nu op De Hurk. Bij hem overheerst blijdschap over de verhuizing, waarmee het bedrijf de toekomst in kan.

De groei zit er weer in bij Aarts Transport. De transportsector profiteert van de aantrekkende economie. Aarts beweegt zich in de groeiende markt voor distributie van via webshops gekochte goederen. Met Van Vroonhoven Verhuizingen, sinds 1984 onderdeel van Aarts, heeft het ook de wind in de rug. In de afgelopen vijf jaar groeide het bedrijf van een bezetting van 20 naar bijna 40 vrachtwagens. Op de loonlijst staan nu zo'n 50 medewerkers . ,,We zijn bezig om op het oude niveau te komen", zegt de 26-jarige Steenmetz, die in 2011 bij zijn moeder in de directie aanschoof.

Paard en wagen

Hun opa en overgrootvader vervoerde nog met paard en wagen. De vader van Helène begon het transportbedrijf. Aarts zoekt het nu zoals andere kleinere en middelgrote transportbedrijven in specialisatie. De nachtelijke overslag- en distributieactiviteiten voor webshops als klant van DHL voor Brabant en Limburg worden uitgevoerd met zo'n 11 wagens. ,,Nachtdistributie is een vak apart, met chauffeurs die daar ervaren in moeten zijn", stelt commercieel manager Herman Steenhuis. Ook met particuliere en zakelijke verhuizingen onderscheidt het bedrijf zich. Een andere belangrijke activiteit is het transport van grote partijen lege pallets voor een Europese verhuurorganisatie, door de Benelux en een deel van Duitsland. Aarts is ook vervoerder voor de badkamerartikelen van Galvano Groothandel in Eindhoven.