Afhaalrestaurant Thai Tuk Tuk ‘Mooie aanvulling op bestaande horeca-aanbod in Veldhoven’

De bezorgmaaltijdenmarkt vaart wel bij de crisis. Volgens het Foodservice Instituut Nederland kende deze markt in 2020 een groei van 37 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Eigenaren Frank Gijbels en Martie Habraken openen dan ook vol vertrouwen in de week voor Kerstmis de deuren van hun zaak Thai Tuk Tuk aan de Pleintjes 255, vlakbij de Jumbo.

Twintig jaar woonde en werkte de geboren Veldhovenaar Gijbels in Thailand. ,,Ik werd uitgezonden door mijn toenmalige werkgever Makro. Later had ik er met een groep investeerders hotels en een aantal kroegen.”

Behoefte

Sinds zeven jaar woont hij weer in Nederland. Nu start hij met Habraken het afhalen en bezorgen van Thais eten. ,,We denken dat er wel behoefte aan is. Bij ASML werken veel Aziatische expats. Ook mikken we op de Veldhovenaar die een keer iets anders op zijn bord wil hebben. We zijn een mooie aanvulling op het bestaande horeca-aanbod in Veldhoven.”

Het pand waarin voorheen telefoonzaak Mobile Friends zat, is voorzien van frisse kleuren, nieuwe vloer- en wandtegels, een balie en een wachtruimte. Wie daar straks plaatsneemt, kijkt uit op de rood-wit-blauwe kleuren van de Thaise vlag.

De koks krijgen de beschikking over vier wokstations en nieuwe koel- en vriesapparatuur. Gijbels: ,,De grootste investering die we gedaan hebben, is de afzuiginstallatie met koolstoffilters. We willen dat er straks niemand overlast heeft van kookgeuren.” De ingrediënten voor de gerechten komen van groothandels die gespecialiseerd zijn in Thaise producten. Daarvan maken de koks Vicha en Uan straks gerechten als Tom yam koeng (Thaise garnalensoep), Kaeng massaman (kipfilet currysaus met kokosmelk) en Phad Thai moo (Thaise noedels met varkensvlees en groente). ,,Van origine zijn deze gerechten behoorlijk spicy. Mensen kunnen straks aangeven of ze het meer of minder spicy willen hebben.”

Woensdag gesloten

Omdat veel horecazaken op maandag of dinsdag gesloten zijn, kiest Thai Tuk Tuk ervoor om op woensdag dicht te zijn. Alle overige dagen is de eetgelegenheid open van 16.00 tot 21.00 uur. De horecaman denkt ook aan het milieu. Zo is de zaak voorzien van ledverlichting en vindt de bezorging plaats met elektrische voertuigen en niet met de Thaise taxi tuktuk zoals de naam misschien doet vermoeden. ,,Met de aanschaf van een Renault Twizy kiezen we voor niet-milieuvervuilende bezorging. We zijn nog op zoek naar bezorgers die daarmee op pad willen gaan. Die moeten minimaal zestien jaar zijn en in het bezit van een brommer- of autorijbewijs.” Vanaf een nog te bepalen bedrag wordt de bestelde eetwaar gratis aan huis bezorgd.