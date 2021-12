Afketsen bouwplan KFC/Domino’s valt goed in Zeelst

,,We hadden al zo’n vermoeden dat het plan het niet zou halen, maar dat de raad uiteindelijk unaniém tegen stemde, was toch wel een verrassing”, reageert Franca Damen, betrokken bij zowel Actiegroep Heistraat-Zoom-Verzet als website MooiZeelsthouwenzo. Damen was wel verbaasd dat er in de raad al meteen over woningbouw op het tussen de Heistraat en Zoom ingeklemde veld werd gesproken. ,,Waarom zou je daar nu al meteen over besluiten? Eerst dit plan van tafel, dan zien we wel verder, zou ik zeggen.”