Afkeuringsmotie over leerlingenvervoer Veldhoven afgewend

VELDHOVEN - Oppositiepartijen in Veldhoven zijn zwaar ontevreden over het functioneren van wethouder Daan de Kort, in het dossier leerlingenvervoer. Lokaal Liberaal en BurgerPartij Veldhoven (BPV) overwogen zelfs een motie van afkeuring in te dienen.

Al sinds de start van het vervoer voor kwetsbare leerlingen in september 2018 leven taxibedrijf Van Gerwen en het Veldhovense college in onmin met elkaar. Van Gerwen zou zijn contractuele afspraken niet nakomen. Het college ontbond het contract. Van Gerwen spande een kort geding aan, dat het won.

Nu wil het taxibedrijf een schadevergoeding. Twee weken geleden zei directeur Marco van Gerwen dat hij een bodemprocedure in gang had gezet. Daarover is bij het college niks bekend, zei verantwoordelijk wethouder Daan de Kort (VVD) dinsdagavond tijdens de raadsvergadering. De Kort gaf antwoord op een heleboel vragen, voornamelijk gesteld door Maarten Prinsen van Lokaal Liberaal.

Zo wilde Prinsen weten waarom het college het contractbeheer van het leerlingenvervoer heeft uitbesteed aan Trafficon, een extern bedrijf, terwijl er over het lopende schooljaar geen klachten zouden zijn. Ook wilde hij weten waarom dat contractbeheer 48.000 euro per jaar kost.

,,Ja, er is een flink bedrag mee gemoeid. Maar het is wel een bedrag dat we ervoor over hebben”, aldus De Kort. Op het al dan niet bestaan van klachten ging de wethouder niet in. Hij refereerde aan een eerder gehouden besloten bijeenkomst. ,,Daar is uitgebreid gesproken over de klachten, en de definitie daarvan”, zei De Kort.

Geëscaleerd

,,We hebben wel het idee dat het redelijk geëscaleerd is”, zei Ingrid Hartlief, fractievoorzitter van D66. ,,Als wij blijkbaar de kennis niet in huis hebben om zo’n contract uit te voeren, wat zegt dat dan over de bestuurskracht van Veldhoven?”

,,Volgens mij zegt dit niets over de bestuurskracht van Veldhoven”, reageerde De Kort. Die daarna zei ‘lering’ te hebben getrokken uit het dossier. De Kort: ,,Met terugwerkende kracht kan ik wellicht zeggen dat we misschien eerder Trafficon hadden moeten inschakelen. Voor nu ben ik blij dat we naar een oplossing toewerken.”

Na de schorsing besloten Lokaal Liberaal en de BPV hun motie van afkeuring niet in te dienen. ,,We wilden dat er een goede uitleg kwam van de wethouder, die is er nu gekomen”, zegt Rien Luijkx (BPV) een dag later. ,,Dan is het klaar.”