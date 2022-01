Agent blijft hangen aan spijl van hek en raakt gewond tijdens inbraakcontrole in Veldhoven

De eerste baby's van 2022: Nina in het Máxima Medisch Centrum, Denzel in het Anna Ziekenhuis

VELDHOVEN - De eerste baby die in 2022 werd geboren in het Máxima Medisch Centrum heet Nina. Het Eerselse meisje kwam tijdens de Nieuwjaarsnacht om 2:30 uur ter wereld in het Vrouw Moeder Kind Centrum op de Veldhovense locatie van het ziekenhuis.

1 januari