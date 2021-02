Al 12,5 jaar maakt Tineke vooraf álle puzzels

VELDHOVEN - 36 prijzenpuzzels in één blad, elke vier weken en al 12,5 jaar lang. Dat is Puzzelbrein, uitgebracht door Roniko BV in Veldhoven. Er zijn meer dan tienduizend abonnees.

,,We onderscheiden ons met die 36 prijzenpuzzels in één blad”, zegt Tineke van den Akker. De Veldhovense redactiemedewerker is onder meer belast met de inkoop van prijzen, bladmanagement en het beheer van de redactiemailbox. Daarin komen onder meer de oplossingen die abonnees insturen. ,,De meeste oplossingen zijn van kruiswoordpuzzels, sudoku’s en Zweedse puzzels.’’

Eigenaar van Roniko BV is Rowi van den Nieuwenhof. In 2007 begon ze met het ontwikkelen en produceren van het puzzelboek. ,,Puzzelbrein wordt uitgebracht op A4-formaat en telt onder meer 36 verschillende puzzels. Naast bekende puzzels als kruiswoordpuzzels, sudoku’s en woordzoekers treft de abonnee er ook de rondopuzzel, toevoeganagram en cryptoslang aan. Het boek kent ook een aantal leesrubrieken. De best gelezen rubriek is die waarin de winnaars een reactie geven op de gewonnen prijs.’’

Minimaal 20.000 euro in de prijzenpot

Lezers weten de combinatie van verschillende puzzels met een winstkans te waarderen. Van den Akker: ,,Met elke puzzel zijn een of meer prijzen te winnen. De prijzenpot is altijd minimaal 20.000 euro.’’ Naast prijzen per uitgave zijn er ook vier jaarprijzen te winnen. Die worden in Veldhoven getrokken onder toeziend oog van een gerechtsdeurwaarder. ,,De winnaars bel ik dan op. In het begin belde ik elke vier weken alle prijswinnaars. Maar dat werd te druk, ook omdat veel mensen overdag niet bereikbaar zijn’’, zegt Van den Akker.

Quote Discussie met een abonnee over de schrijfwij­ze van een woord zie ik als positieve feedback Tineke van den Akker

Zelf is ze helemaal gek van puzzels, en dat is maar goed ook. Voordat het blad naar de drukker gaat, maakt ze ter controle alle puzzels. ,,Het komt wel eens voor dat er nog een foutje in zit, maar soms heb ik het zelf fout. Ook is er achteraf wel eens discussie met een abonnee over de schrijfwijze van een woord. Dat zie ik dan maar als positieve feedback.’’ Elke keer leert ze weer bij. ,,De Europese hoofdsteden ken ik inmiddels allemaal wel. Ook vergeet ik niet meer dat een obi een judoband is’’, zegt ze met een lach.

Besloten Facebookgroep

Puzzelbrein is niet in winkels te koop. Iedereen kan zich aanmelden voor een gratis nummer zonder dat er direct sprake is van een abonnement. Belangstellenden kiezen desgewenst voor een abonnement van een jaar of een halfjaar. Abonnees komen uit heel Nederland en België. En voor wie vastloopt met een van de breinbrekers? Er is een besloten Facebookgroep waarin 148 Puzzelbreinliefhebbers zich hebben verenigd.