Al 30 jaar knus eten bij Veldhovens restaurant Jan’s Polder

VELDHOVEN - Restaurant Jan’s Polder is al dertig jaar gevestigd aan het Muggenhol in Veldhoven. Het jubilerende familiebedrijf zet nu in op verjonging.

‘Het Muggenhol is van oudsher een bekende weg, maar tegenwoordig weten de mensen niet meer hoe ze er moeten komen”, zegt Hijdie Baselmans-van de Gevel. Vroeger was het Muggenhol eenvoudig te vinden als zijstraat van de Heerbaan. Tegenwoordig moet je vanaf de Heerbaan via de straten Burcht en Poort om in het Muggenhol te komen, die inmiddels ook nog eens een doodlopende weg is. Toch loopt het restaurant al vanaf de start naar tevredenheid. Veel vaste gasten, die onder meer komen voor toppers als de vissoep en de biefstuk.

In het restaurant valt het oog op een enorme muurschildering van een boer op een graanveld. Baselmans: ,,Dat is mijn opa Jan Dams. Hij was eigenaar van deze boerderij. Op zeker moment hebben mijn ouders Fried en Neel van de Gevel de boerderij gekocht. Naast de boerderij begonnen ze een heftruckverhuurbedrijf.”

Stalgedeelte

Toen in jaren 80 de bouw te lijden had onder de economische crisis, besloot de familie om in het stalgedeelte een restaurant te beginnen. ‘Eten moeten mensen altijd’, zei moeder Neel, die zelf graag kookt. Het vergunningstraject duurde maar liefst zeven jaar. Op 1 april 1990 opende Jan’s Polder de deuren. De naam verwijst naar Jan Dams en uitbreidingswijk De Polders die toen in aanbouw was. Moeder Neel staat vanaf de start in de keuken, terwijl dochter Hijdie zich met de gasten bezighoudt. Hijdies man Leo maakt zich ook verdienstelijk in de keuken en neemt onder meer het onderhoud van het pand voor zijn rekening.

Al die jaren hebben er veel familieleden parttime gewerkt, zoals Hijdies neef Bram van de Gevel (29). ,,Sinds november 2019 werk ik hier als assistent bedrijfsleider. Daarvóór heb ik zes jaar ervaring opgedaan in het hotelwezen. Hijdie gaat mijn oma nu in de keuken assisteren, en ik ben gastheer. Verder bedenk ik acties en hou ik de social mediakanalen bij.”

Om ook dertigplussers aan te spreken is de kaart onlangs aangepast. Twee jaar geleden is de zaak gemoderniseerd. Er kwamen onder meer een serre met nieuw terras en een nieuw pui met meer glas.

Gezelligheid

Sinds 1 juni verwelkomt Jan’s Polder weer gasten. Zo’n 90 procent valt in de categorie vaste klanten. ,,Veel ervan komen hier al vanaf de start. Gaandeweg zien we steeds meer Eindhovenaren. We zitten hier op een locatie waarvoor mensen bewust kiezen. Zij komen voor kwaliteit en gezelligheid. Ook na dertig jaar blijven we koken zoals we altijd hebben gedaan: vers, eerlijk en hoge kwaliteit”, geeft Hijdie te kennen. Wat ook blijft is de verkoop van schepijs en borrelschalen waarmee de uitspanning tijdens de coronacrisis is gestart.

Om het jubileum te vieren wordt er deze maand een driegangenmenu geserveerd voor 30 euro.