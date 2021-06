Alertheid rond door vernielingen geplaagd volkstuinencomplex in Veldhoven: ‘We hebben er al jaren last van’

Aanleiding voor het extra toezicht is de reeks aan vernielingen waar het complex aan de rand van wijk De Kelen mee te maken heeft. Volgens Hans Wijnsma, voorzitter van volkstuinvereniging De Vooraard, is het probleem structureel. ,,We hebben er al jaren last van. Niet constant, maar van tijd tot tijd gebeurt er gewoon iets.” Meestal zijn het vernielingen, een keer of vijf zes per jaar inbraken en ook scheldpartijen richting de gebruikers van de tuintjes.

Zo zorgde een inbraak in een gereedschapshok anderhalf jaar geleden nog voor een schadepost van zo'n 2.500 euro. ,,Dat hok is nu beter beveiligd, daar hebben we maatregelen voor genomen", vertelt Wijnsma. ,,Al blijft dat natuurlijk jammer, want dat geld geven we liever aan andere zaken uit.” In mei van dit jaar werd het complex nog opgeschrikt door een brand die een tuinhuisje in de as legde. De brand is vermoedelijk aangestoken.