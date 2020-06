Alle blokjes tellen voor je het terugbrengt: legotheek de kempen groeit gestaag

Rianne Buijs is voorzitter van de stichting. De Veldhovense kwam al vroeg in aanraking met het bekende speelgoed. ,,Met mijn twee broers heb ik altijd met Lego gespeeld.” In 2017 pakte ze het idee op van een uitleen voor Lego. ,,Mijn broers wilden heel graag de Tai Mahal een keer bouwen. Die kostte toen zo’n 350 euro. Dat is eigenlijk te kostbaar om te bouwen en weg te zetten. En met afmetingen van 70 bij 70 centimeter ook te groot om te laten staan.”

Ze kwam op het spoor van de legotheek in Eefde. Samen met Luc Jacobs uit Geldrop, inmiddels secretaris van de stichting, had ze in de Gelderse plaats een gesprek met degene die daar de kar trekt. Jacobs: ,,Zijn belangrijkste tip was: gewoon beginnen als je de kans krijgt.”

Al op de terugweg maakte het duo concrete plannen om een legotheek te starten in deze omgeving. Tjalf van Schaik uit Valkenswaard voegde zich als penningmeester bij het tweetal waarna eind 2018 de stichting kon worden opgericht. Al snel werden ruim tien gezinnen als lid ingeschreven. Om de uitleen te starten bracht het drietal legofanaten de eigen legosets in. Een lidmaatschap kost 15 of 25 euro per jaar. Bij het kleinste lidmaatschap mag een lid voor tien euro meenemen. ,,Een set kost maximaal zeven euro om een week te lenen. Dan praten we over een nieuwprijs van soms 350 euro”, weet Jacobs.

Hardlopers onder de volwassenen zijn onder meer kermisattracties en de serie Creator. De series van Friends en City staan het meest in de belangstelling van de jeugd.

Lego Masters

Alles wat uitgeleend wordt, zit in bakken. In de verhuurvoorwaarden staat dat de huurder de steen­tjes moet tellen voordat de set wordt ingeleverd. Het populaire televisieprogramma Lego Masters heeft het drietal uiteraard gevolgd. Jacobs: ,,Ik heb alle afleveringen opgenomen.” Tot nieuwe lidmaatschappen heeft de serie nog niet geleid. Maar dat zal een kwestie van tijd zijn. Buijs: ,,Nadat RTL een interview met de legotheek in Eefde uitzond, steeg het aantal views (mensen die de website bekijken, red.) op onze website explosief.”

De voorzitter hoort positieve verhalen van gezinnen waar op zondagmiddag elk lid een lego­setje in elkaar zet. ,,Er zijn weer gesprekken in plaats van dat iedereen achter een schermpje zit.”

Inmiddels is de collectie uitgebreid tot vierhonderd sets en kent de legotheek zo’n 35 lidmaatschappen. Enkele weken geleden kreeg de stichting een donatie van acht kisten Lego. ,,Daar zijn we heel erg blij mee. Met onder meer een Star Wars set is dat een mooie aanvulling op ons assortiment”, zegt een verheugde Buijs.