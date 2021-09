‘Als je dan toch naar de kerk moest, kon je er maar beter zingen’; zanggroep Amice uit Veldhoven bestaat veertig jaar

Het koor begon in 1981 als gemengd kerkkoor in Zeelst onder de naam Ubi Caritas. Bestuurslid Ellen Hogers is vanaf de start lid van het jongerenkoor. ,,Wij moesten vroeger elke week naar de kerk. En als je dan toch moet, kun je er maar beter zingen.” Elke vier weken trad het koor op in de Willibrorduskerk. Later ook in enkele andere kerken in Veldhoven, meestal op zaterdagavond.

Quote We konden zonder mannen niet alles meer zingen Jolanda Scheepers

Naast zingen in de kerk werd ook af en toe deelgenomen aan korenfestivals. Een paar keer behaalt het koor een eerste prijs op het internationale korenfestival dat in sporthal De Springplank werd gehouden. In 2007 is een belangrijke knoop doorgehakt. ,,De animo onder mannen werd steeds minder. We hebben de koppen bij elkaar gestoken en besloten om verder te gaan als vrouwenkoor”, vertelt voorzitter Hélène van de Gevel. ,,Het gevolg daarvan was wel dat we ons repertoire moesten aanpassen, want we konden zonder mannen niet alles meer zingen”, zegt Jolanda Scheepers die de groep al 39 jaar trouw is.

Enkele jaren later werd een prijsvraag uitgezet voor een nieuwe naam. ,,Alle 25 leden mochten maximaal vijf suggesties doen. Door het bestuur werd een voorselectie gemaakt waarop de leden konden stemmen. Het is Amice geworden wat vriend betekent”, legt de voorzitter uit.

Quote Het was zo fijn dat je elkaar weer kon horen Ellen Hogers, Zanggroep Amice

Sinds 2017 treedt de zanggroep niet meer op in de kerk. Het streven is om eens per twee jaar een groot concert te verzorgen. Daarnaast treden de dames zo’n drie à vier keer per jaar op waarbij altijd meerstemmig wordt gezongen. Hogers: ,,In de lockdownperiode hebben we steeds online doorgezongen. Op een zeker moment zijn we met Jamulus gaan werken. Daarbij kun je iedereen horen zingen. Het was erg wennen, maar zo fijn dat je elkaar weer kon horen.”

Variatie in tempo

Het openluchtconcert ‘Home is where the heart is’ op 18 september duurt anderhalf uur. ,,Het wordt geen stijf concert”, stelt Hogers. ,,We wisselen regelmatig van opstelling, we gebruiken attributen en bewegen tijdens sommige nummers. Ook zingen we in verschillende talen en er is variatie in tempo. Enkele acteurs zorgen voor een muziektheaterbeleving.”

Het concert vindt om 15.00 uur én 19.30 uur plaats in de museumtuin. Er zijn nog kaarten à 10,50 euro verkrijgbaar via zanggroepamice.nl