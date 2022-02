Alsnog carnaval in Rommelgat

Stichting Organisatie Karnaval Veldhoven (SOK) is blij. ,,Leuk dat er nu toch weer iets kan na twee jaar van evenementen die op het laatste moment niet door kunnen gaan. Het is misschien nog wat anders dan anders, maar we mogen weer iets!” zegt SOK-voorzitter Frank Verspaandonk.

Na een besloten lunch met Prins Joris d’n Opschepper is op zondagmiddag 20 februari om 15.11 uur in Biercafé Buurman de openbare receptie van de prins en jeugdprinses. Op maandag 21 februari om 19.11 uur is de presentatie van carnavalskrant de Rommelpot in Biercafé Buurman (ook openbaar).

Echt Veldhovenz Luidkeels

Op 25 februari om 20.00 uur is het meezingevenement Echt Veldhovenz Luidkeels in Theater De Schalm. Kaarten à 5 euro zijn verkrijgbaar via de website van De Schalm. Dit is ook te volgen via een livestream op deze website en via Omroep Veldhoven. Om 21.30 uur is de uitreiking van de prijs het Rommelgats Baoske.

De sleuteloverdracht is op zaterdag 26 februari om 17.00 uur in De Schalm. In het theater is aansluitend het carnavalsfeest Car-NA-taine met Two for You en dj Olaf. Op zondagmiddag 27 februari vanaf 14.00 uur is er een kindermiddag in De Schalm en om 19.00 uur optredens van Roept u Maar en dj Harold von Ski. Op maandag 28 februari treden Zomaar een Bandje en dj Olaf op in De Schalm.De entree op zaterdag, zondag en maandag is gratis.

In Biercafé Buurman is op dinsdagavond 1 maart de sleutelteruggave van de jeugdprinses (om 18.30 uur) en prins (om 23.11 uur).