Alternatief voor Black Friday bij Kringloop de Kempen: Green Friday

MMC Veldhoven loopt over met coronapa­tiën­ten: 'Het is hier één grote stressfa­briek’

7 november Het is alle hens aan dek in het MMC Veldhoven. Het ziekenhuis bereidt voor komende week de opening van een derde corona-afdeling voor. ,,Wij stromen letterlijk over. In de media staat: de cijfers worden beter. Nee, ze groeien niet zo hard als vorige week. Dat is iets anders.”