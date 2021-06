Amerikaanse auto’s in Veldhoven: ‘Geen radio aan, alleen het geluid van de V8’

VELDHOVEN - In een decor van benzinepompen, autowasstraten en rock-’n-roll-muziek vond zondag bij SchipperStop in Veldhoven een Amerikanenmeeting plaats.

,,Het gevoel, het rijden, het geluid van de achtcilindermotor. Ik zwijmel helemaal weg”, zegt Ronald van Uden over zijn Cadillac Calais uit 1968. Slagschepen van merken als Pontiac, Chevrolet, Dodge, Buick en Oldsmobile stonden zondagmiddag zij aan zij. Onder het motto zien en gezien worden lopen de trotse bezitters rond.

Van Uden heeft zijn Cadillac nu 4 jaar in bezit. ,,Het was mijn droom om een fullsize Amerikaan te hebben, die is minimaal vijf meter lang. Ik kon deze auto ruilen tegen een moderne Amerikaan. Daar ben ik de vorige eigenaar heel dankbaar voor”, zegt de Veghelaar. Voor het dagelijks gebruik rijdt hij een Pontiac van 21 jaar oud. ,,De Cadillac is puur een hobbyauto. Ik rij er alleen in met mooi weer en af en toe een bruiloft of gala.”

De afgelopen vier jaar zag hij de auto flink meer waard worden. ,,Sinds ik hem heb, is de taxatiewaarde met zesduizend euro gestegen.” Na jaren gewerkt te hebben als vrachtwagenchauffeur, is Van Uden afgekeurd en kampt hij met nogal wat lichamelijke ongemakken. ,,Als ik me niet fijn voel, ga ik een eind rijden. Mijn vrouw ziet me dan weer met een lach op mijn gezicht thuiskomen.”

Bijzondere wereld

Nog niet zo lang geleden was de lach op zijn gezicht ver te zoeken, weet Wendy Jansen. De Culemborgse is aanwezig met een Chevrolet Monte Carlo uit 1970 en kent Van Uden van eerdere meetings. ,,In verband met zijn gezondheid kon Ronald zijn auto niet meer onderhouden. Ik weet wat zijn auto voor hem betekent. Daarom had ik een Facebookpagina voor hem gemaakt die de nodige hulp opleverde. Dit is een bijzondere wereld. Als er nood is, help je elkaar.”

Net als zijzelf, trekt ook haar auto volop aandacht. ,,Deze auto is gespoten in lowriderstijl. Het spuitwerk nam 364 uur in beslag. Met deze ga ik alleen naar evenementen en bij mooi weer een stukje toeren. Geen radio aan, alleen het geluid van de V8 en dan door een tunnel.”

De familie Tops uit Veldhoven is met de bakfiets gekomen. ,,We gingen hier een ijsje halen”, zegt vader Jeroen. Mathijs (4) heeft onder een motorkap mogen kijken en Thomas (7) genoot van het geluid. Moeder Sandra keek haar ogen uit. ,,Er komt een gemêleerd publiek op af. Leuk om te zien.”

Volledig scherm Romana van den Heuvel uit Weert met haar Mustang GT. © Kees Martens/DCI Media