Amputatievoetbal Interland Nederland-België bij UNA: Op één been de beste

Het is op het eerste oog een bijzonder gezicht. In totaal veertien mannen die op één been, ondersteund door krukken, het voetbalveld van UNA over sjezen. In allebei de goals een keeper die het met slechts één arm moet stellen. Op sportpark Zeelst speelt het Nederlandse amputatieteam een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Belgen. Er zijn een aantal zaken die verschillen van een gewone wedstrijd. Er zijn minder spelers per elftal, vaker pauzes en de helften duren slechts 30 minuten. Maar wie langer kijkt ziet vooral een wedstrijd die qua snelheid en manoeuvres niet veel afwijkt van het 'normale' team een veld verderop.

Respect

Dat kan op veel respect rekenen van het toegestroomde publiek. ,,Dés godverdomme knap", is een veelgehoorde uitspraak. Daar sluit de Veldhovense sportwethouder Daan de Kort zich bij aan. Hij verzorgt het openingswoordje. ,,Zelf heb ik een visuele handicap dus ik weet hoe goed het is om je niet te laten beperken door een beperking. Dit is een sterk staaltje denken in mogelijkheden." Keeper Eddy Neggers voelt zich ook zeker niet beperkt. Hoewel de spelers van het team uit het hele land komen, speelde hij lang bij UNA en woont hij om de hoek. ,,Voor mij is keepen met één hand echt geen probleem. Ik ben niet anders gewend want ik ben zo geboren. Eerst speelde ik in de jeugd van UNA maar nu focus ik vol op het Nederlandse team. Het is fijn om ondanks deze handicap op hoog niveau plezier te kunnen maken."

Vergeten tak

Het Nederlandse team traint één keer in de week in Vleuten. Wedstrijden met andere landen worden zelf afgesproken. Marieke Plooster, moeder van speler Youri, helpt het team actief mee en hoopt dat er meer aandacht voor komt. ,,Hoewel voetbal toch volkssport nummer één is, is dit een vergeten tak. Vorige week waren we in Groningen en binnenkort gaan we naar Duitsland maar dat regelen we dus zelf en belangrijker nog: betalen we ook zelf. Met nog andere kinderen wordt dat toch een duur grapje. Bovendien zouden er ook spelers bij mogen, zodat we mee kunnen doen aan WK's en EK's."