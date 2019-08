Angsten overwinnen met indrukwekkende straatacrobatiek in Veldhoven

VELDHOVEN - 20 calisthenicsatleten uit 10 landen streden zaterdag in Veldhoven om een ticket voor de finale van de WSWCF Academy Street Workout World Cup 2019 in Hongkong. Enkele honderden toeschouwers genoten in het calisthenicspark aan de Van Aelstlaan van een indrukwekkende strijd.

Vladimir Tyukhanov (22) heeft het publiek net in een mix van yoga, turnen en acrobatiek laten zien wat calisthenics inhoudt. De inwoner van Moskou begon ermee toen hij twaalf was. ,,Ik was te dik. Dat was mijn motivatie om dit te gaan doen.” Maghenry Nahr (28) uit Zaandam heeft een andere motivatie. ,,Voor mij is het puur ontwikkeling van lichaam en geest. Je bent constant bezig met het overwinnen van angsten. Je moet je heel erg bewust zijn van wat je aan het doen bent.” Ossenaar Tom Gilsing (27) wil laten zien wat je alleen met je lichaam kunt doen. ,,Alle spiertjes in je lichaam leer je kennen en beheersen. Je kunt jezelf in een bijna onmogelijke houding zetten.”

Voor het eerst vond in Nederland een kwalificatietoernooi plaats. Dat dit in Veldhoven was, is te danken aan de mannen van Royalbarzz: Mike Beerens, Joey Borgers, Tom de Visser en Tim Scheepers. Beerens: ,,Al vijf jaar houden wij als enige club door heel het land wedstrijden. Dat was de organisatie van deze World Cup ook opgevallen.”

Tijdens een selectieronde hebben de atleten 3 minuten tijd om hun kunnen te tonen. ,,Make some noise, people”, roept de master of ceremony het publiek op om de sporters tot grootse prestaties te bewegen. Een jury beoordeelt de statische en dynamische oefeningen. Ook de interactie met het publiek kan punten opleveren. Na de selectieronde strijden de tien besten één tegen één. De 5die overblijven, geven in een finaleronde nog 1 keer alles.

Namens de Nederlandse Calisthenics Bond is voorzitter Vincent Verhoef aanwezig. ,,Er zijn in ons land al zo’n 200 calisthenicsparken. Gemeenten omarmen het steeds meer omdat het laagdrempelig is.” Om 17 uur zijn de winnaars bekend. Naast de Spanjaard Julio Mieza en de Ier Jamie Geraghty zal Maghenry Nahr Nederland in Hongkong vertegenwoordigen. Met een vlekkeloos verlopen toernooi hebben de vier van Royalbarzz Veldhoven als dé calisthenicsgemeente in Nederland op de kaart gezet.

