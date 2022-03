Anne Frank op toneel en op doek in De Schalm

Van maandag tot en met vrijdag wordt het stuk, onder regie van Hedwig Mandemakers, gespeeld voor meer dan veertig basis- en middelbare scholen uit de regio. Maar ook buiten het podium is aandacht voor het meisje dat wereldberoemd is geworden door het dagboek dat ze schreef tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Naar een idee van Jan Vlemmix, oud-medewerker van het theater, worden in de kleine zaal schilderstukken over Anne Frank tentoongesteld. De werken zijn gemaakt door deelnemers van Schilderatelier Hanneke van der Zanden en kinderen die les krijgen bij ’t Kunsthuis: ,,In verschillende van mijn groepen is positief gereageerd op het idee. Het resultaat is dat tien deelnemers aan de slag zijn gegaan. Zij maken gebruik van verschillende technieken zoals pastelkrijt, potlood, acrylverf en olieverf.”

Quote Haar lach op deze foto sprak me wel aan, de kleur van haar ogen en haar heb ik op internet gevonden Toos Brekelmans

Agnes Haitsma is bezig aan een bijzonder werkstuk. Bij de kringloopwinkel haalde de Eindhovense het boek over Anne Frank. Daaruit heeft ze een aantal pagina’s gehaald die als achtergrond dienen voor haar schilderij van Anne. ,,De achtergrond heb ik geel geverfd. Ik wilde het drama niet te veel belichten, daarom heb ik gekozen voor vrolijke kleuren. Anne heb ik geschilderd naar een foto van haar die ik op internet vond.”

De Veldhovense Toos Brekelmans legt de laatste hand aan een vrolijk lachende Anne Frank. Als achtergrond gebruikt ze het patroon van het dagboek van Anne. ,,Er zijn niet zo veel foto’s van Anne te vinden en ze zijn allemaal in zwart/wit. Haar lach op deze foto sprak me wel aan. De kleur van haar ogen en haar heb ik ook op internet gevonden.”

Vanuit het tiental van Van der Zanden is een mooi initiatief ontstaan. ,,Alle geëxposeerde werken zijn te koop. Er kan door bezoekers op geboden worden vanaf 25 euro. De opbrengst maak ik in zijn geheel over naar de actie voor Oekraïne op Giro555”, zegt Van der Zanden.

Honderd Jodensterren

In de foyer van het theater zullen honderd Jodensterren de bezoekers niet ontgaan. Het idee om de ruimte aan te kleden komt ook van Vlemmix. De decorbouwers hebben er een stevige klus aan gehad.

Voorzitter Johan Sanders, die in Anne Frank de rol speelt van de heer Van Daan is ook een van de decorbouwers: ,,Uit spaanplaat hebben we honderd Jodensterren van zo’n twintig centimeter doorsnee gezaagd. Die zijn vervolgens geel geverfd en bevestigd aan een staaldraad van 1,10 meter hoog die in een klinker staat.”

De sterren zijn voorzien van namen die uit de hele wereld komen. Daniël Zevenbergen, die de rol van Otto Frank speelt, verzamelde de namen. ,,Van een kleine twintig landen heb ik naar de populairste jongens- en meisjesnamen gezocht. Daarbij heb ik er voor gezorgd dat alle werelddelen vertegenwoordigd zijn.” De sterren staan in drie groepen opgesteld.

Voor de voorstellingen op zaterdag 8 en zondag 9 april zijn nog kaarten à 15 euro te reserveren via info@meervreugdekern.nl. De aanvang is 20.15 uur.