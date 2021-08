Appartementen in voormalig café de Leeuw. ‘Jammer dat er weer een kroeg weg is’

Veldhoven­se camping wil uitbreiden, maar in de buurt is niet iedereen daar even blij mee

30 juli VELDHOVEN - Camping en recreatieboerderij De Veldhoeve in Veldhoven wil gaan uitbreiden. Als het aan eigenaren Gerard en Harm Lijten ligt, komen er 55 kampeerplaatsen bij. In de buurt is daar niet iedereen even blij mee.