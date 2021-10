Arie den Braber ontvangt postuum de Veldhovense Cultuurprijs 2021

VELDHOVEN - Arie den Braber heeft dinsdagavond postuum de Veldhovense Cultuurprijs 2021 ontvangen. Zijn vrouw Nelleke den Braber en zoon Bowy namen dinsdagavond in theater De Schalm de prijs in ontvangst.

De vorig jaar overleden oud-beleidsmedewerker Kunst en Cultuur van de gemeente Veldhoven staat bekend als ‘Mister Cult & Tumult’. In 1996 nam hij het initiatief voor het eerste Veldhovense culturele festival. Gedurende twintig jaar was Cult & Tumult een jaarlijks terugkerend festival met Den Braber als drijvende kracht. Cult & Tumult was vooral voor en door de mensen in Veldhoven, gericht op ontmoeting, verbinding en diversiteit. ,,Het festival is van de bevolking”, was zijn credo en hij streed ervoor om het festival gratis toegankelijk te houden om een zo groot en breed mogelijk publiek te bereiken.

Bevlogen, flamboyant en betrokken

De juryleden waren unaniem in het voordragen van Den Braber als eerbetoon aan wat hij betekend heeft voor het culturele leven in Veldhoven: ,,Hij was bevlogen, flamboyant en ontzettend betrokken bij alles wat er in Veldhoven gebeurde én kon gebeuren”, is te lezen in het juryrapport. De Veldhovense culturele instellingen kennen hem als een kleurrijke verbinder in hart en nieren.

Quote Zijn hart lag bij het theater en de muziek. Arie zou dit geweldig gevonden hebben Nelleke den Braber

Hoewel de meeste Veldhovenaren Arie den Braber kennen van Cult & Tumult, was hij ook actief op andere gebieden. Zo was hij voorzitter van de Raad van Advies van het Sondervick College en actief betrokken bij het Sondervick Spektakel. Als secretaris was hij ook één van de drijvende krachten achter de kunstroute Het Groene Lint, dat het centrum van Eersel via een 24 kilometer lang kunstwandelpad met het centrum van Eindhoven verbindt.

Volledig scherm Arie den Braber kreeg in 2015 een lintje. Hij overleed in juni 2020. © Kees Martens

Ambtenarencabaret

Veel collega’s binnen het gemeentehuis hebben bovendien goede herinneringen aan het ambtenarencabaret dat Den Braber op Oudejaarsavond organiseerde. In zijn laatste werkzame jaren voor de gemeente Veldhoven was hij directeur Bijzondere Projecten. ‘Een functie die hem op het lijf geschreven was, want hij was een zeer bijzondere man. Hij was cultuur in de breedste zin van het woord en verdient de Veldhovense Cultuurprijs 2021 als geen ander. We zijn enorm blij de Veldhovense Cultuurprijs 2021 aan Nelleke den Braber te mogen overhandigen’, aldus het juryrapport. In De Schalm reikte wethouder Hans van de Looij mede namens de juryleden de prijs uit aan Nelleke den Braber.

,,Zijn hart lag bij het theater en de muziek. Arie zou dit geweldig gevonden hebben. Ik was ontroerd toen ik hoorde dat de cultuurprijs aan hem was toegekend”, zegt Nelleke.

Uitgereikt sinds 2014

De Cultuurprijs Veldhoven wordt sinds 2014 jaarlijks uitgereikt. Vorig jaar ging de bronzen penning naar vertelkunstenaar Lisette Oosterbosch. De prijs is een initiatief van Museum ’t Oude Slot. De jury bestaat uit de directies van Art4U, Bibliotheek Veldhoven, Museum ’t Oude Slot en theater De Schalm. De gedachte achter de prijs is dat cultuur zorgt voor een waardevol woon- en werkklimaat in Veldhoven en dat de mensen die daaraan bijdragen met een eigen, uniek talent een beloning verdienen.