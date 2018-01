Arnold (93) uit Oerle at bijna heel zijn leven elke dag bonen

Met zijn duim op het tafelblad demonstreert Nölleke Ollie, zoals hij in Oerle bekend staat, hoe hij de aarde op een net gezaaide boon aandrukt. Even later punt hij geroutineerd een aantal sperziebonen zoals hij dat bijna heel zijn leven gedaan heeft. ,,Vroeger teelden we allerlei groenten. Wat we te veel hadden, ging naar de veiling." Elk jaar in mei zaaide hij op zijn geboortegrond in het Oerlese buitengebied een zakje bonen. Aan dertig staken van bijna drie meter lang, groeide de plant omhoog. ,,Ik teelde ze altijd aan de stok. Dat is makkelijker met zuiverhouden en plukken. En doordat ze omhoog groeien, komen er meer bonen aan." En dat omhoog groeien gaat vanzelf, weet de krasse Oerlenaar. ,,Als de eerste goed vast zit, komt de rest vanzelf. Dat is de natuur, daar hoef je niets aan te doen."