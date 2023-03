ASML blijft zoeken naar groeimogelijkheden: ‘Nee, we gaan niet het ziekenhuis kopen’

Ik dacht aan alle studiefi­nan­cie­ring die ik daar ooit omzette in vinylpla­ten

Van alle Brabantse steden veranderden er de laatste jaren weinig zo snel van uiterlijk als Tilburg, viel me vorige week maandag op. Telkens als ik er kom, staan nieuwe gebouwen in het centrum of is achter het station een groot gebied vol hippe restaurants ingericht.