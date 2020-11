ASML Foundation investeert in omscholing IT’er

VELDHOVEN - Mannen van rond de 30 jaar oud zijn er genoeg in de IT-sector. Het zijn vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en 45-plussers waar nood aan is. Een nieuw fonds gaat die groep helpen bij omscholing tot IT’er. Onder meer de ASML Foundation investeerde.

Het geld dat de ASML Foundation bijdraagt komt specifiek ten goede aan de regio rond Eindhoven. Dat zegt de Amsterdamse Nikky Hofland (32), kartrekker van het fonds. ,,Met het geld van de ASML Foundation gaan we de komende drie jaar actief op zoek naar mensen in de Brainport Regio die we kunnen omscholen.”

Het fonds met de naam TechMeUp is een initiatief van een aantal IT-opleiders. Zij hebben moeite bepaalde doelgroepen te interesseren voor de IT. En als ze dan toch komen, is het moeilijk ze binnenboord te houden. Hofland: ,,Het is niet voor iedereen mogelijk zes maanden op een spaarrekening te teren tijdens zo’n omscholingstraject.”

‘zestien procent vrouwen in techsector veel te weinig’

Hofland haalde tot dusver 375.000 euro binnen voor het fonds. Deelnemers krijgen een rentevrije lening tussen de 2500 en 7500 euro. Als zij na hun opleiding werk vinden, betalen ze het geld terug aan het fonds.

Een harde doelstelling van TechMeUp is dat de helft van het geld gaat naar vrouwen. ,,Nu bestaat de sector voor maar zestien procent uit vrouwen”, zegt Hofland. ,,De samenleving bestaat voor de helft uit vrouwen. Dus die zestien procent is veel te weinig.”

Zorgen voor meer vrouwen in de techsector is een van de speerpunten van de ASML Foundation, zegt bestuurslid Christel Keizer. ,,Dat was een reden om te investeren. En dat het geld in deze regio blijft, was ook een voorwaarde.”

Hoeveel de aan ASML gelieerde stichting precies investeert, zegt Keizer niet. ,,Dat doen we nooit. Maar met het geld kunnen we denk ik twintig tot dertig mensen helpen.”