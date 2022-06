ASML gaat ruim 60.000 basisschoolkinderen in Zuidoost-Brabant techniekles geven: ‘Prikkelen en nieuwsgierig maken’

De hele dag tussen de bloemen (en af en toe halsover­kop naar de brandweer); halve eeuw Liebregts in Veldhoven

VELDHOVEN - Al vijftig jaar is Liebregts en Liebregts Bloemsierkunst de meest kleurrijke winkel van de Kromstraat in Veldhoven. Ad (72) is nog altijd zes dagen per week in de zaak te vinden.

13 juni