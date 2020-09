ASML ging met ‘paar handvol Philips octrooien’ in Veldhoven van start

Horeca zet zich schrap voor de wintermaan­den

11 september EINDHOVEN- Na een voorzichtig herstel de afgelopen maanden staat de horeca voor een volgende uitdaging in coronatijd. Met de herfst en winter in aantocht zoeken kroegen en restaurants manieren om ook in die maanden voldoende omzet te draaien. Met een overdekt en verwarmd terras bijvoorbeeld. De vraag is of gemeenten willen meedenken en soepel omgaan met de regels.