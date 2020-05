ASML in Veldhoven gaat snel weer met 250 man naar kantoor

Volgens manager Herman Boom van ASML zijn er activiteiten waarin de ontwikkelafdelingen vast dreigen te lopen bij gebrek aan direct contact. „Onze complexe machines breken we op in kleine delen zodat bij ieder deel een team van ontwikkelaars kan werken aan het ontwerp of daarin optredende problemen. Dat kan prima vanuit thuis en dat werkt soms zelf efficiënter, zo hebben we ervaren. Systeemingenieurs moeten zorgen dat het werk van de teams goed op elkaar aansluit. Daarvoor is intensief contact nodig en de mensen die hiermee belast zijn komen nu als eerste weer vast naar kantoor.”