ASML in Veldhoven levert dit kwartaal 800 miljoen omzet in door coronacrisis

Topman Peter Wennink verklaart dat de impact op de productie van de chipmachinefabrikant vrij beperkt is gebleven. Dat toch de omzet zo fors wordt aangetast wordt volgens hem veroorzaakt door vertraagde leveringen van chipmachines aan bedrijven in Wuhan in China. Ook bij andere klanten ervaart het bedrijf vertragingen in leveringen als gevolg van de restricties in verband met het coronavirus. Als tweede oorzaak zegt het bedrijf dat er enkele problemen zijn geweest met toeleveranciers, die wel weer zijn opgelost.