ASML in Veldhoven maakt groeiplannen en hoe die te financieren samen met toeleveranciers

Hoe kan een zo groot en complex bedrijf als ASML met in totaal wel 500 toeleveranciers een groei in goede banen leiden die jarenlang ver boven de tien procent ligt? Topman Peter Wennink van de Veldhovense chipmachinefabrikant breekt er zijn hoofd over. „De capaciteit moet omhoog, anders kunnen we niet voldoen aan de vraag. Daarover zijn we in gesprek met onze toeleveranciers en dat moet aan het eind van dit kwartaal tot concrete plannen leiden.”