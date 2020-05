ASML in Veldhoven op aandelenbeurs duurder dan ooit

VELDHOVEN - Even tikte de beurskoers van ASML dinsdag de 300 euro aan en hiermee bereikte het bedrijf zijn hoogste waarde ooit. Midden in de coronacrisis lijkt het vertrouwen in de chipmachinefabrikant onaantastbaar.

Tien keer de bruto winst is voor taxateurs vaak het uitgangspunt bij de waardebepaling van een bedrijf. Dat zou voor ASML grofweg 52 miljard euro betekenen. Maar aandeelhouders hadden gisterochtend 300,30 euro over voor een aandeel en dat betekent een beurswaarde van 127 miljard euro. De Veldhovense chipmachinefabrikant is de korte dip na het begin van de coronacrisis -de koers daalde op 18 maart naar 186 euro- weer helemaal te boven.

Dat is opvallend in een tijd waarin zwartgallige voorspellingen worden gedaan over de economie als gevolg van de coronacrisis. Andere hightech bedrijven zoals Philips en Besi laten een soortgelijk beeld zien, hoewel zij de koers van begin dit jaar nog niet evenaren. Dat geldt ook voor internationale hightech beursfondsen als Apple, Google en Microsoft.

Aanzwengelend effect op chipindustrie

Het beeld is dat de hightech industrie, vooral die gericht is op chips en computers, zich aan de coronacrisis onttrekt. Sterker nog, deze wereldwijde crisis heeft een aanzwengelend effect op de chipindustrie. Volgens beursanalist Jos Versteeg, die onder meer ASML op de voet volgt, komt dat onder mee omdat bedrijven hun computerdiensten onderbrengen bij bedrijven met datacentra, ook wel de cloud genoemd. „Die trend was er voor de crisis al omdat het flexibeler en goedkoper werkt en mogelijkheden zoals big data analyse met zich mee brengt. Door de coronacrisis en het vele thuiswerken is het belang van die voorzieningen alleen maar gegroeid. Ook het mobiele netwerk 5G lijkt daarom te versnellen. Het zorgt voor een enorme toename van de vraag naar hoogwaardige chips en geheugenchips voor onder meer datacentra.”

Veilige haven voor beleggers

Versteeg noemt het ‘bizar’ dat wat vroeger zo'n hevig variërende markt was nu de veilige haven voor beleggers lijkt. „Er zijn delen van de chipmarkt, zoals die voor auto's, die het slecht doen en ook smartphones zullen misschien minder verkocht worden. Daar staat tegenover dat chipbedrijven, met als grote groeier China, blijven investeren en ze willen allemaal de nieuwste chipmachines van ASML.”