ASML in Veldhoven piekt drie kwartalen met omzet van 3,5 miljard euro

ANALYSE Voor ASML was coronacri­sis snel voorbij; Veldhovens bedrijf Nederlands duurste

14 juli VELDHOVEN - De coronacrisis hakte er in maart in bij ASML, maar intussen lijken de marktvooruitzichten beter dan ooit. Op de beurs vestigt het bedrijf record na record; bij de presentatie van de kwartaalcijfers woensdag zal blijken of dat terecht is.