ASML in Veldhoven werft ook in coronatijd in binnen- en buitenland

Dat zegt John Dreessen, verantwoordelijk voor de wereldwijde werving van personeel bij ASML. „We hebben dit jaar al meer dan duizend mensen aangenomen. Wat minder dan andere jaren, maar we zijn niet bepaald stilgevallen door de coronacrisis.”



Bij de afdeling werving van Dreessen werken zo’n honderd mensen, waarvan zestig in Veldhoven. Hun werkwijze is nu uiteraard heel anders door de coronabeperkingen. „Op zich kunnen onze mensen prima thuis werken. Maar we moeten wel creatief zijn om resultaten te boeken. Zo hebben we voor de recente aannames een virtueel onboarding traject ontworpen. Het is moeilijk om daarmee de finesses van onze bedrijfscultuur over te brengen. Dat zullen we zeker later nog moeten doen. Maar het werkt wel. De manager van een nieuwe Turkse ict-collega meldde me bijvoorbeeld dat deze al zijn eerste software coderegels van thuis uit geleverd heeft. Zonder hier ooit een voet over de drempel te hebben gezet.”