ASML laat specialist in Veldhoven meekijken met monteur in Azië

Op de herinne­ring aan vroeger zit weinig sleet, honderdste aflevering ‘Uit de Oude Doos’

4 juli EINDHOVEN - De jaren vijftig en zestig, toen roken nog gezond was. Tenminste, dat zou je kunnen afleiden uit de foto's uit die tijd. Mannen en vrouwen met sigaretten, sigaren of pijpen in kamers die blauw staan van de rook, ze vormen een rode draad in de foto's die fotograaf Frans van Mierlo uit Eindhoven maakte.