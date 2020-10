ASML opent eigen coronateststraat voor personeel

Uitstel verkiezing or ASML voor rechter; ‘laat het alsjeblief zoals het is’

1 oktober EINDHOVEN - De kantonrechter in Eindhoven stond woensdag voor de vraag of de ondernemingsraad (or) van ASML zijn verkiezing vier maanden mag uitstellen. De bonden vermoeden een relatie tot cao-perikelen en ASML vindt het kort geding een ‘strafexpeditie van de bonden’.